Góp vốn mua máy móc, hàng trăm con dấu giả để sản xuất văn bằng, chứng chỉ bán với giá 1-2 triệu đồng mỗi sản phẩm, đường dây do Hoàng Văn Đạt và Trần Anh Hào cầm đầu đã thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can để điều tra liên quan đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: CACC

Trong số này, 8 bị can bị bắt tạm giam, gồm Hoàng Văn Đạt (33 tuổi), Trần Anh Hào (31 tuổi), Hoàng Văn Dũng (33 tuổi), Nguyễn Văn Tình (38 tuổi), Đỗ Văn Hùng (55 tuổi), Hoàng Quốc Lập (32 tuổi), Hoàng Minh Tưởng (32 tuổi) và Hoàng Văn Nam (22 tuổi).

Hai bị can Đỗ Hạnh Dung (47 tuổi, trú tại Hà Nội) và Trần Thị Thoa (41 tuổi, trú tại Quảng Ninh), đều là giảng viên đại học, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sản xuất bằng giả, bán giá 1-2 triệu đồng

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Đạt và Hào, cùng trú tại TPHCM, bàn bạc góp vốn mua máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photocopy, máy tính và hàng trăm con dấu giả mang tên các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Các đối tượng sử dụng số thiết bị này để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả bán kiếm lời. Nhóm lập nhiều tài khoản Facebook, trong đó có trang “Hỗ trợ việc làm”, đồng thời sử dụng các website với nhiều tên miền khác nhau để quảng cáo, tìm khách hàng.

Mỗi văn bằng, chứng chỉ giả được rao bán với giá 1-2 triệu đồng.

Để phục vụ hoạt động sản xuất, Đạt và Hào thuê Hoàng Văn Dũng với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Dũng đảm nhận các công đoạn cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và bàn giao giấy tờ giả cho người vận chuyển.

Nhằm đưa sản phẩm đến khách hàng trên cả nước, nhóm thiết lập mạng lưới giao hàng tại nhiều địa phương. Các đối tượng gồm Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Văn Nam, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Quốc Lập được giao vận chuyển, giao văn bằng, chứng chỉ giả, hưởng hoa hồng 100.000-300.000 đồng mỗi đơn hàng.

Hai nữ giảng viên bị xác định có liên quan

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Đạt và Hào còn móc nối với Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa, đều là giảng viên đại học, để cung cấp, làm giả văn bằng, chứng chỉ theo nhu cầu của sinh viên.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Trần Anh Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 24/9, lực lượng chức năng huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 4 tổ công tác, đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại TPHCM, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ hàng trăm con dấu, phôi văn bằng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ. Cảnh sát cũng làm rõ 20 người mua, sử dụng giấy tờ giả và thu giữ 54 tài liệu giả các loại.

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội còn phát hiện một số cơ sở mầm non tư thục sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự chưa được đào tạo đầy đủ, không bảo đảm yêu cầu chuyên môn.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng nhân sự không đáp ứng trình độ chuyên môn tại các cơ sở giáo dục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.