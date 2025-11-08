Diễn viên Lan Phương

Lan Phương đăng ký kết hôn với ông xã người Anh tên David Duffy vào năm 2018 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi có với nhau 2 con gái, lần lượt là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024).

Diễn viên Lan Phương và chồng ngoại quốc thuở còn mặn nồng.

Hồi tháng 7, diễn viên Lan Phương thông báo đã nộp đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm.

Lan Phương từng bị kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần sau khi sinh con thứ 2. Thời gian ấy, nữ diễn viên rơi vào trầm cảm nặng, cảm thấy u uất, bất lực, thậm chí không muốn nói chuyện với ai. Ông xã cũng không thấu hiểu hết những gì diễn viên trải qua, khiến cô càng thêm cảm thấy đơn độc.

Lan Phương cũng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thường đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi.

Tổ ấm từng hạnh phúc của vợ chồng Lan Phương.

Quyết định ly hôn đến với cô như một “sự cứu vớt” giữa những ngày tháng tuyệt vọng.

“Cảm giác ấy nghĩ lại tôi vẫn rùng mình”, cô thổ lộ. Mỗi lần được tòa gọi lên - dù chỉ để bổ sung giấy tờ - cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Phiên tòa sơ thẩm phán quyết nữ diễn viên được quyền nuôi 2 con song chồng cũ của cô sau đó đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Lan Phương vực dậy tinh thần, trở lại công việc sau cú sốc ly hôn.

Sau biến cố ly hôn, diễn viên Lan Phương cố gắng quay lại công việc. Cô tái ngộ khán giả với vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV3 đóng cùng Doãn Quốc Đam, Phương Oanh.

Điều khiến Lan Phương day dứt nhất là các con bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn của người lớn. Tuy vậy, nữ diễn viên hứa sẽ tiếp tục mạnh mẽ, bảo vệ con và tạo cho các bé một môi trường sống an toàn.

Lan Phương trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

MC, người mẫu Phương Mai

Phương Mai làm đám cưới với chồng Tây - Marcin Miller từ giữa năm 2019, có con trai Henryk. Họ hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn nửa năm sau đó.

Marcin sinh năm 1985, là người gốc Ba Lan, từng có 5 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư - tài chính. Cặp đôi trải qua một năm hẹn hò trước khi đi đến quyết định về chung một nhà.

Ảnh cưới của MC Phương Mai và Marcin.

Đầu năm 2025, nữ MC bất ngờ thông báo đã đệ đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân Quận Bình Thạnh (cũ) với lý do cả hai không tìm được tiếng nói chung, không đạt được mục đích hôn nhân và không thể hòa giải sau thời gian mâu thuẫn.

Trước khi đổ vỡ, Phương Mai từng chia sẻ những lời có cánh cho chồng và nói tin tưởng tuyệt đối bạn đời, cho rằng anh là người thấu hiểu, tinh tế và luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ.

Do đó, quyết định “đường ai nấy đi” cùng loạt bài viết đăng đàn tố chồng ngoại quốc của nữ MC khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cả 2 tranh chấp kéo dài vì đều muốn giành quyền nuôi con.

Sau khi đệ đơn ly hôn, Phương Mai phải nhập viện truyền nước vì kiệt sức. Nữ MC cho biết bác sĩ chẩn đoán cô bị suy nhược cơ thể sau một thời gian dài căng thẳng.

Đầu tháng 6/2025, Phương Mai thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Hậu sóng gió, cô lấy lại sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô ưu tiên dành thời gian cho công việc và "detox" sức khoẻ tinh thần.

“Tôi cười nhiều hơn và được trở lại là chính mình thay vì luôn phải sống trong tâm trạng lo âu và nghi ngờ của 6 năm qua. Quả thật lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Nữ MC gợi cảm, tích cực sau sóng gió.

Mọi người xung quanh đều nhận xét ánh mắt của Phương Mai rạng rỡ hơn trước nhiều. Điều này đồng nghĩa tôi đã thực hiện quyết định đúng đắn khi trở lại với trạng thái độc thân”, Phương Mai từng chia sẻ với VietNamNet.

MC Phương Mai dự sự kiện sau ly hôn

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV