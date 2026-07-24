Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h trưa 24/7 trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Sài Gòn, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Hùng

Thời điểm trên, xe ô tô 8 chỗ mang biển kiểm soát 50L-141.XX vừa chạy xuống khỏi cầu Ba Son hướng từ Khu đô thị Thủ Thiêm về trung tâm thành phố.

Khi vừa đi qua chân cầu khoảng 50m, xe va chạm mạnh vào đuôi taxi điện BKS TPHCM chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông từ đằng sau khiến taxi điện bị đẩy băng lên vỉa hè. Ô tô 8 chỗ cũng trượt theo. Trong lúc lao tự do, chiếc taxi đã húc đổ một khung pano quảng cáo lớn ven đường. Kết cấu sắt này đổ gập xuống, đè lên phần đầu xe taxi trước khi phương tiện này đâm vào gốc cây rồi dừng lại.

Hai ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: TK

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng ngổn ngang trên vỉa hè. Phần nóc chiếc taxi điện bị khung pano đè lên, móp nặng; đầu xe kẹt sát gốc cây và tường rào. Trong khi đó, chiếc ô tô 8 chỗ vỡ nát phần cản trước, đầu xe cắm chặt vào đuôi taxi.

May mắn, túi khí trên cả hai phương tiện đều kịp bung ra nên không ai bị thương.

Túi khí ô tô kịp thời bung ra. Ảnh: TK

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân sự việc.