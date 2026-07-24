Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ nhiều lần nhặt gạch ven đường rồi ném vào nhà dân trong một con hẻm. Theo nội dung clip, cô gái mặc váy, cầm túi xách, đi bộ trong hẻm trước khi cúi xuống nhặt gạch và ném vào cửa một căn nhà.

Cô gái trong clip được cho là đã 3 lần ném gạch vào nhà dân ở trung tâm TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo nội dung clip, cô gái đã 3 lần nhặt gạch ven đường rồi ném vào một căn nhà trong hẻm. Sau mỗi lần ném, người này đứng bấm điện thoại trước khi tiếp tục thực hiện hành động tương tự.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cô gái trong clip là M.D., á hậu 2 của một cuộc thi sắc đẹp diễn ra cách đây 2 năm. Vụ việc được cho là xảy ra gần đây tại một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của cô gái.

Ngay sau khi clip lan truyền, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã vào cuộc xác minh và cho biết, sẽ tiến hành mời người liên quan lên làm việc để làm rõ, xử lý.