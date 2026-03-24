Theo Bộ Công Thương, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay”, khi khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m3 khí đốt bị gián đoạn.

Cú sốc năng lượng quy mô lớn này không chỉ đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng mà còn lan rộng, tác động tới lạm phát, chi phí nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ở nước ta, thị trường xăng dầu chịu áp lực kép. Bởi nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do các quốc gia trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu. Đặc biệt, nguồn cung đầu vào của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ - bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong bối cảnh này, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo sát diễn biến thị trường thế giới. Hai phương án điều hành được đưa ra tương ứng với các cấp độ kéo dài của xung đột, qua đó tạo dư địa để điều chỉnh chính sách linh hoạt, hạn chế tối đa các cú sốc đối với thị trường nội địa.

Trên cơ sở tham mưu của Bộ Công Thương, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng “sốc dồn kỳ”, đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung khi thị trường quốc tế thu hẹp.

Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5. Ảnh: BSR

Song song với đó, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từ đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đến nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy ethanol, condensat vào hoạt động. Các giải pháp này góp phần quan trọng trong việc bù đắp nguồn cung thiếu hụt, giảm áp lực lên thị trường.

Ngoài ra, công tác điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới với sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Việc sử dụng linh hoạt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã giúp giảm biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, từ đó ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát lạm phát. Các đoàn kiểm tra được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm giám sát hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt.

Bộ Công Thương cho biết, đến ngày 24/3, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5; trong khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Thống kê từ Cục Hải quan, chỉ 15 ngày đầu tháng 3, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi gần 492 triệu USD để nhập hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại, tăng mạnh 41,4% về lượng và tăng 89,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế đến hết ngày 15/3, nước ta đã nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, kim ngạch đạt hơn 1,94 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu xăng dầu tăng 42,6% (tương đương tăng 0,81 triệu tấn và giá trị tăng 585 triệu USD).

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tính đến ngày 15/3, các doanh nghiệp còn chi ra 1,44 tỷ USD để nhập khẩu 2,79 triệu tấn dầu thô.

Như vậy, chỉ trong vòng 2,5 tháng qua, nước ta đã nhập khẩu 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô, tăng 0,6 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, dù chịu áp lực lớn từ biến động quốc tế, mức tăng giá xăng dầu trong nước vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với thế giới. Giá xăng RON95-III và dầu diesel tăng lần lượt 37% và 45%, trong khi mức tăng tương ứng của giá thế giới lên tới 63,3% và 71,8%. Theo đó, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với một số quốc gia, cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp điều hành trong việc “hạ nhiệt” tác động từ thị trường thế giới.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, theo dõi sát diễn biến quốc tế để kịp thời điều chỉnh kịch bản điều hành phù hợp. Bộ cũng cũng sẽ kiến nghị các giải pháp về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.