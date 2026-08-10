Sáng nay, HĐND TP Hải Phòng khóa 17 nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm các chức vụ phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố và bầu bổ sung các chức vụ phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố.

Với số phiếu tán thành 100%, ông Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí Thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh mới.

HĐND TP Hải Phòng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá 17 đối với ông Đào Trọng Đức.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm chức danh mới.

Các đại biểu HĐND cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Vũ Tiến Phụng để chuyển công tác về Ban Tổ chức.