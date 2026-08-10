HĐND TP Hải Phòng vừa bầu bổ sung 1 phó chủ tịch HĐND thành phố và 1 phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng nay, HĐND TP Hải Phòng khóa 17 nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm các chức vụ phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố và bầu bổ sung các chức vụ phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố.
Với số phiếu tán thành 100%, ông Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
HĐND TP Hải Phòng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá 17 đối với ông Đào Trọng Đức.
Các đại biểu HĐND cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Vũ Tiến Phụng để chuyển công tác về Ban Tổ chức.
Chiều nay, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Theo đó, ông Phạm Hưng Hùng thôi giữ chức Bí thư phường Thủy Nguyên, được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Như Trang được điều động và giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.