Chiều 30/7, tại TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng về khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do (KTMTD) Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Tại hội nghị, Hải Phòng đã công bố Quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt, quy mô 5.300 ha và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với quy mô khoảng 20.000 ha.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao các Quyết định thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam cho Hải Phòng

Thành phố cũng đã thực hiện nghi thức khởi động KTMTD Hải Phòng. Đây là KTMTD đầu tiên trong cả nước được đưa vào vận hành theo cơ chế, chính sách đặc thù. KTMTD được kỳ vọng trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao nhờ hệ thống chính sách ưu đãi về đầu tư, hải quan, thương mại, logistics và hạ tầng đồng bộ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực phát triển của chính quyền Hải Phòng sau sáp nhập

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: KTMTD Hải Phòng có quy mô gần 6.300 ha, được bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam. Vì vậy, đây phải là đòn bẩy thể chế và nền tảng kết nối các khu kinh tế, các không gian kinh tế của thành phố thành một hệ sinh thái thống nhất.

Nếu tổ chức tốt, 3 khu kinh tế cùng KTMTD sẽ tạo ra một bản đồ phát triển mới cho Hải Phòng, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam.

“Quy mô lớn và số lượng nhiều các khu kinh tế không tự động tạo ra hiệu quả và động lực tăng trưởng. Nếu không phân định rõ chức năng, thứ tự ưu tiên và điều kiện thực hiện, sẽ dễ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ trong chính các khu kinh tế của địa phương”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Tại lễ công bố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho hay, thành phố đang là một trong những địa phương thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu cả nước, với hơn 1.868 dự án FDI đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký trên 54 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Đây là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 11 năm liên tiếp. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 11,33%, cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam tạo nền tảng pháp lý quan trọng để hình thành không gian phát triển mới với mô hình quản trị hiện đại, cơ chế cạnh tranh quốc tế, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn.

Các cơ chế dành cho KTMTD Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 226 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế biển.

Theo Quyết định số 288 của Thủ tướng, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được phát triển theo định hướng công nghệ cao, tập trung các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất và nghiên cứu - phát triển.

Chính thức khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Trong khi đó, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được quy hoạch là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, lấy công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại, cảng biển và logistics làm trụ cột phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Khu Thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.292 ha. Khu vực này ưu tiên phát triển các ngành bán dẫn, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hạ tầng số và logistics, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, cảng Nam Đồ Sơn được quy hoạch theo mô hình cảng xanh, thông minh, kết hợp hệ thống logistics và đường sắt hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển quan trọng của khu vực Đông Á.