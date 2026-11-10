Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, Hải Phòng đang cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bằng nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, hướng tới tầm nhìn vượt ra ngoài một nhiệm kỳ.

Chuyển từ chỉ đạo chung sang hành động cụ thể

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 tạo động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành tại Hải Phòng, thúc đẩy cả hệ thống chính trị chuyển từ chủ trương sang hành động quyết liệt.

Tại phường Hải An, tinh thần Nghị quyết 11 được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ như xây dựng kịch bản thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, xác định các dự án có nguy cơ trở thành “đường găng” và phân rõ trách nhiệm xử lý.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, Đảng ủy, UBND phường Hải An đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn.

9 tháng năm 2026, thu ngân sách của phường đạt hơn 1.331 tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 714,5 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND phường Hải An Vũ Doãn Dũng cho rằng, Nghị quyết 11 tạo chuyển biến từ tư duy quản lý sang chủ động thực thi, từ giao nhiệm vụ chung chung sang xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm; lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tại phường Gia Viên, ngay từ đầu năm, UBND phường xây dựng kế hoạch thu ngân sách, điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công theo từng dự án, từng tháng, từng quý; xử lý các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công, thanh quyết toán.

9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt 3.060,79 tỷ đồng, bằng 121% dự toán giao; tổng chi ngân sách đạt 411,8 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán. Chi đầu tư đạt 57,188 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán.

Hai địa bàn, hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng cho thấy một thay đổi: những mục tiêu lớn được chuyển thành công việc cụ thể, có tiến độ và người chịu trách nhiệm.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1).

Gỡ điểm nghẽn, tạo sức bật cho mục tiêu tăng trưởng

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, đồng thời hướng tới mức tăng trưởng bình quân từ 13%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Để đạt mục tiêu này, thành phố phải đồng thời thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư và đưa nhanh các dự án vào hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết 11, thành phố chuyển mạnh từ chỉ đạo chung sang bám sát từng dự án, từng điểm nghẽn, từng mốc tiến độ. Đến ngày 30/9, Hải Phòng đã giải ngân 30.780 tỷ đồng, đạt hơn 83,37% kế hoạch vốn giao, vượt mục tiêu tối thiểu 65% đề ra cho hết quý III trong Nghị quyết 11.

Trong giải phóng mặt bằng, thành phố tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc các địa phương, chủ động đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời phối hợp chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong các cuộc làm việc với địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung tập trung vào tiến độ các dự án công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Những yêu cầu về tiến độ GPMB, nguyên nhân chậm trễ và thời hạn xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung và Thống đốc tỉnh Gunma Ichita Yamamoto ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ giao lưu, hợp tác.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cũng trực tiếp làm việc với các địa phương về tiến độ dự án, trong đó có những trường hợp còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng hoặc còn những phần việc cần thành phố tháo gỡ.

Báo cáo sơ kết Nghị quyết 11 cho biết, trong quý III, thành phố đã hoàn thành xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 25 dự án; thời gian thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất được rút xuống dưới 5 ngày đối với các hồ sơ theo quy định.

Mở rộng không gian phát triển, hướng tới tầm nhìn dài hạn

Sau hợp nhất, Hải Phòng có không gian phát triển rộng hơn, với sự kết nối giữa đô thị - cảng biển, công nghiệp, logistics và các vùng sản xuất. Bài toán đặt ra là tổ chức không gian ấy thành một chỉnh thể, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò kết nối các cực phát triển.

Cảng Hải Phòng làm hàng về đêm: Ảnh Đức Nghĩa

Tháng 9-2026, HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường Đông - Tây với tổng mức đầu tư khoảng 22.669 tỷ đồng, chiều dài 23,59km, hướng tới kết nối các khu vực phía đông và phía tây Hải Phòng.

Những công trình này nằm trong định hướng mở rộng không gian phát triển của Hải Phòng sau hợp nhất, khi cảng biển, công nghiệp, đô thị, logistics và vùng sản xuất được đặt trong một mạng lưới kết nối rộng hơn.

Trong triển khai Nghị quyết 11, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu yêu cầu đánh giá kết quả phải thực chất, nhận diện rõ khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm; những nhiệm vụ chậm tiến độ phải gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đây cũng là yêu cầu để các mục tiêu dài hạn được cụ thể hóa bằng kết quả từng năm, từng dự án, từng địa bàn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu

Sau 3 tháng triển khai, báo cáo của Thành ủy ghi nhận phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã chuyển theo hướng sâu sát, cụ thể và quyết liệt hơn, đi vào từng vấn đề, từng nhiệm vụ, từng dự án và từng điểm nghẽn.

Thu Hằng