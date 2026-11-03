Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Dẫn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), báo cáo của Cục Thống kê cho thấy tính đến hết ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay. Tổng vốn này gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, có 3.478 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn đăng ký cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến, ngành vận tải kho bãi đạt 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%; các ngành còn lại đạt 10,98 tỷ USD, chiếm 35,8%.

Tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10 tháng của các năm 2009-2026. Nguồn: Cục Thống kê. Biểu đồ: Nguyễn Lê

Trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31,0% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%; Trung Quốc 2,77 tỷ USD, chiếm 9%; Nhật Bản 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.

Về địa bàn đầu tư, TPHCM dẫn đầu cả nước về vốn FDI đăng ký cấp mới, với hơn 10,3 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026. Thành phố có 1.761 dự án được cấp phép mới. Thái Nguyên đứng thứ hai với hơn 5,8 tỷ USD.

Bên cạnh đó, có 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,96 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.