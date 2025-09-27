Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo Thủ tướng, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, nhưng với ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, TP Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng ghi nhận Hải Phòng đã sắp xếp tổ chức bộ máy nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào vận hành ổn định, hiệu quả. Hải Phòng cũ và cả Hải Dương cũ đã có tăng trưởng kinh tế vượt bậc.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng cũng đánh giá cao các đại biểu đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội.

Thủ tướng cơ bản đồng ý 5 bài học kinh nghiệm của Hải Phòng và bổ sung, nhấn mạnh thêm 3 nội dung.

Thứ nhất, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và tạo đồng thuận xã hội; đoàn kết trong nội bộ thành phố; đoàn kết với đảng bộ, nhân dân các tỉnh, thành khác; đoàn kết quốc tế giữ vai trò quan trọng, quyết định.

Thứ hai, nhân dân làm nên lịch sử, dân là gốc - con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển - lấy con người làm trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách - không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, có nền tảng vững chắc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tính nhân văn sâu sắc.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; mang tính gắn kết chặt chẽ và tạo nguồn lực tổng hợp cho phát triển.

Đồng thời, Thủ tướng chia sẻ 2 băn khoăn, trăn trở lớn để các đại biểu nghiên cứu, phân tích, đánh giá sâu thêm.

Một là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đột phá; năng lực quản trị, điều hành của chính quyền cơ sở có nơi còn hạn chế; từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách chúng ta cần phải làm gì để chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả từ chính quyền thụ động giải quyết thủ tục hành chính sang chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả?

Hai là, cần có cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá gì để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành tiềm lực, nguồn lực, nội lực bền vững thúc đẩy phát triển TP nhanh và bền vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cũng mong muốn Hải Phòng đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, đột phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn, xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ “Đoàn kết – Giàu mạnh – Hiện đại – Phồn vinh – Văn minh – Hạnh phúc”, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa - hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.