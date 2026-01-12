Ngày 12/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã làm rõ, phân biệt thương hiệu pate Cột Đèn truyền thống với sản phẩm mang nhãn “pate Cột Đèn Hải Phòng” của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Theo lãnh đạo Sở, thời gian gần đây dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Halong Canfoco bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, đóng gói đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn “pate Cột Đèn Hải Phòng”.

Đáng chú ý, tên gọi sản phẩm trên trùng với pate Cột Đèn – món ăn truyền thống nổi tiếng của Hải Phòng, gắn liền với thương hiệu foodtour của thành phố, do các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cột Đèn (đường Chùa Hàng, phường Lê Chân) buôn bán suốt nhiều năm qua.

Pate Cột Đèn Hải Phòng" của Halong Canfoco. Ảnh: Đồ hộp Hạ Long

Sự trùng lặp về tên gọi đã gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân, đồng thời tác động đến uy tín, hình ảnh du lịch của TP Hải Phòng.

Thực tế, theo khẳng định của cơ quan chức năng, hai sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Pate Cột Đèn truyền thống là một trong những đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng, được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi ghé thăm thành phố.

Khác với pate đóng hộp của Halong Canfoco – sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghiệp, đóng trong lon thiếc, có thời hạn bảo quản dài và phân phối rộng rãi tại các siêu thị trên toàn quốc – pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, có độ béo ngậy đặc trưng từ mỡ phần, hương thơm của gan và tỏi phi; thời hạn sử dụng ngắn và cần bảo quản lạnh để giữ trọn hương vị.

Đặc sản này do các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cột Đèn chế biến thủ công, chủ yếu bày bán trong chợ và trên các tuyến phố lân cận như Hàng Kênh, Nguyễn Công Trứ…

Cũng trong ngày 12/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hải Phòng cho biết, bước đầu doanh nghiệp khai nhận số thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long được sử dụng để sản xuất pate – mặt hàng do công ty này sản xuất.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kiểm tra các cơ sở sản xuất pate truyền thống trên địa bàn Hải Phòng, nhằm bảo đảm các sản phẩm lưu thông trên thị trường đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, qua công tác trinh sát, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ô tô đang vận chuyển, mua bán 1.274,5kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả xét nghiệm xác định số thịt heo trên dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi, được vận chuyển từ vùng có dịch đến các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn TP Hải Phòng để tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra, các mẫu thịt heo thu giữ trên hai xe ô tô, cũng như các mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Halong Canfoco, đều cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của Halong Canfoco, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho chứa với tổng khối lượng khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh. Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó được tiêu hủy theo đúng quy định.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đến ngày 24/12/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 9 bị can có liên quan.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc.

Cùng bị bắt với ông Toàn còn có 3 cán bộ, nhân viên phụ trách công tác kiểm soát chất lượng của công ty.