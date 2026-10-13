Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả giải của các thí sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội công nhận 3.331 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.

Trong đó có 166 giải Nhất; 526 giải Nhì; 969 giải Ba; 1.670 giải Khuyến khích.

Thí sinh và phụ huynh có thí sinh dự thi có thể tra cứu giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027 trên trang thông tin điện tử: https://diemthi.hanoi.edu.vn/.

Cụ thể:

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu giải học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT Hà Nội theo đường link https://diemthi.hanoi.edu.vn

Bước 2: Nhập số báo danh, mã học sinh và mã xác nhận để thực hiện tra cứu giải của thí sinh.