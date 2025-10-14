Từ 8h sáng nay (14/10), một trận mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trọng yếu ở Hải Phòng ngập nặng, người dân phải lội nước để đến công sở và chật vật trở về nhà.

Các tuyến phố trung tâm quanh khu vực Nhà hát Lớn cũng bị ngập nước, khiến giao thông tê liệt và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Cây xanh bật gốc trên phường Hải An. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường như Lạch Tray, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Lương Khánh Thiện, Trần Quang Khải... đã chìm trong nước.

Tại các đường Hàng Kênh, Tô Hiệu..., nước tràn vào cả nhà dân và cơ sở kinh doanh ven đường, buộc nhiều gia đình phải dùng các tấm chắn tạm thời để ngăn nước. Nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét đã làm hàng loạt xe máy, ô tô chết máy, cần đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân địa phương.

Người dân dắt bộ xe máy trên phố Hải Phòng. Ảnh: Huy Nam

Tình trạng ngập lụt đã gây ra cảnh giao thông hỗn loạn, khiến nhiều người đi làm và đi học phải quay đầu xe hoặc tìm đường khác.

Đáng chú ý, dù trời chỉ mưa không có gió mạnh, một số cây xanh vẫn bị bật gốc, đổ ra đường gây nguy hiểm cho người dân.

Các phương tiện di chuyển khó khăn tại khu vực Bưu điện TP Hải Phòng. Ảnh: Hoài Anh

"Tôi phải đẩy xe máy hơn trăm mét rồi. Mưa thế này gọi là lớn nhưng chưa to bằng nhiều trận trước, vậy mà đường ngập nhanh hơn bình thường", anh Phạm Văn Nguyên, 50 tuổi, trú tại phố Lâm Tường (TP Hải Phòng), cho biết.