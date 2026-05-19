Đây cũng là nội dung được đưa ra tại sự kiện “Capital Flow 2026 - Dòng chảy nguồn vốn bất động sản về đâu?” do Gamuda Land phối hợp cùng Batdongsan.com.vn tổ chức tại Hà Nội.

Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường quý III/2025 được công bố tại sự kiện, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt ở nguồn cung mới và tâm lý nhà đầu tư.

Mức độ quan tâm bất động sản tăng từ 11 - 22% so với đầu năm; gần 90% môi giới đánh giá khả năng hấp thụ nguồn cung ở mức trung bình đến tốt. Trong đó, căn hộ chung cư tiếp tục là phân khúc dẫn dắt với tỷ lệ kỳ vọng tăng trưởng cao nhất, chiếm khoảng 36%.

Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển khỏi các đô thị trung tâm để tìm đến những thị trường vệ tinh có hạ tầng phát triển đồng bộ, mặt bằng giá còn cạnh tranh và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn, Hải Phòng đang nổi lên là một trong những thị trường đáng chú ý khu vực phía Bắc khi ghi nhận mức tăng trưởng quan tâm lên tới 50% so với đầu năm 2025.

Theo giới chuyên gia, sức hút của Hải Phòng không chỉ đến từ hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện hay quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, mà còn được hậu thuẫn bởi nền tảng kinh tế tăng trưởng bền vững trong nhiều năm liên tiếp.

Dữ liệu thống kê cho thấy, trong 11 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng luôn cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của cả nước, đạt trung bình khoảng 11,8%, trong khi mức bình quân chung khoảng 8%.

Không chỉ vậy, thu nhập bình quân đầu người của Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước, đạt khoảng 216 triệu đồng/người/năm, chỉ sau Quảng Ninh với 256 triệu đồng/người/năm và Bà Rịa - Vũng Tàu với 224 triệu đồng/người/năm.

Đáng chú ý, Hải Phòng cũng vừa lọt Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2.0. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực thu hút doanh nghiệp của thành phố cảng.

Dòng vốn hướng tới giá trị thực

Theo các chuyên gia, bước sang năm 2026, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phân hóa mạnh hơn và vận hành theo hướng bền vững hơn. Dòng tiền đầu tư được dự báo sẽ ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản, gắn với nhu cầu ở thực và có khả năng khai thác và tích lũy giá trị dài hạn.

Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp tại các đô thị lớn và thành phố đang phát triển được đánh giá sẽ tiếp tục hút dòng tiền nhờ đáp ứng nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của tầng lớp trung lưu và nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính ổn định.

Tại Hải Phòng, các dự án căn hộ cao cấp đang trở thành điểm nhấn mới của thị trường. Đơn cử, dự án Ambience do Gamuda Land phát triển đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng ở thực và nhà đầu tư dài hạn nhờ lợi thế về quy hoạch, hệ tiện ích và định hướng phát triển bền vững.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản giai đoạn tới sẽ không còn phù hợp với tâm lý đầu tư ngắn hạn hay chạy theo “sóng” như trước. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn tới giá trị thực, chất lượng vận hành dự án, tiềm năng khai thác và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, các địa phương có nền tảng kinh tế tốt, hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư cải thiện và tốc độ đô thị hóa cao như Hải Phòng được dự báo sẽ tiếp tục trở thành “điểm đến chiến lược” của dòng vốn bất động sản trong chu kỳ mới.

Tháng 5 vừa qua, Gamuda Land Việt Nam vinh dự được vinh danh là một trong “10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiên phong trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026” tại Lễ trao giải Rồng Vàng lần thứ 25 năm 2026, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức. Trong nhiều năm qua, Gamuda Land Việt Nam luôn tiên phong trong việc theo đuổi phát triển đô thị bền vững và giá trị lâu dài của các công trình, cộng đồng xanh. Sự công nhận này khẳng định cam kết liên tục của công ty đối với chuyển đổi xanh và phát triển có trách nhiệm tại Việt Nam.

(Nguồn: Gamuda Land)