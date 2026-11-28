Chiều 28/11, bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến tham quan đình Nam Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống.

Nằm tại số 75 phố Hàng Trống (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), đình Nam Hương có lịch sử từ cuối thời Lê, gắn với tín ngưỡng thờ các vị thần bảo hộ kinh thành Thăng Long.

Tại đây, hai phu nhân đã dâng hương, tìm hiểu về lịch sử của đình. Qua nhiều lần biến đổi và tu bổ, di tích là không gian văn hóa đặc sắc bên Hồ Gươm, liền kề khu tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ.

Vị trí đặc biệt giúp đình Nam Hương kết nối với quần thể di tích quanh Hồ Gươm, tạo nên sự giao hòa giữa không gian tín ngưỡng cổ truyền với một trong những biểu tượng văn hóa nổi bật của Hà Nội. Đặc biệt, ngôi đình luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan mỗi ngày.

Năm 1995, đình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật. Tại đình có trưng bày tranh Hàng Trống, dòng tranh dân gian hình thành và phát triển ở khu vực phố Hàng Trống của kinh thành Thăng Long.

Nét riêng của tranh Hàng Trống nằm ở kỹ thuật vờn màu, giúp những gam màu rực rỡ chuyển dần từ đậm sang nhạt. Dòng tranh có nhiều đề tài, từ tranh thờ, tranh chúc tụng đến tranh phản ánh đời sống, phong tục.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy và phu nhân Thananon Charnvirakul trải nghiệm kỹ thuật vờn màu tranh Hàng Trống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Lê Đình Nghiên.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy và phu nhân Thananon Charnvirakul tại Hồ Gươm

Mặc dù đã vào mùa đông nhưng hôm nay Hà Nội có tiết trời đẹp, nắng vàng ấm áp

Tại đình Nam Hương, nghệ nhân giới thiệu với hai phu nhân về nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống, những nét đặc trưng và giá trị văn hóa đậm chất Việt Nam của dòng tranh này