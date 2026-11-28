Việt Nam cùng Lào, Campuchia, Myanmar thông qua sáng kiến về hành lang cảng cạn thông minh 4 nước. Các nước sẽ nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển.

Chiều 28/11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo thông báo kết quả hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì hội nghị cấp cao CLMV, phối hợp với Myanmar (nước Chủ tịch cơ chế hợp tác ACMECS) tổ chức hội nghị cấp cao ACMECS. Lần đầu tiên một số đối tác đã được mời tham dự, trong đó có các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore...

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại họp báo

Bộ trưởng cho biết, điểm nổi bật qua hai hội nghị là các lãnh đạo đã thống nhất tiếp tục phát huy vai trò của CLMV và ACMECS. Hai cơ chế đã có những đóng góp quan trọng trong tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu của ASEAN; tăng cường quan hệ giữa các nước thành viên...

Các lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo bước tiến mới, bứt phá trong hợp tác tiểu vùng. Các lãnh đạo thống nhất một trong những ưu tiên hàng đầu là tăng cường kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới.

Tại hội nghị CLMV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, cả 4 nước đều xác định kết nối là vấn đề ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027-2028 và những năm tới. Cụ thể, kết nối các hành lang kinh tế, phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu CLMV trở thành trung tâm logistics của khu vực.

Các lãnh đạo đã giao cho các bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung của CLMV, thúc đẩy hình thành thị trường ASEAN thống nhất. Các nước cũng phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong thông quan, chi phí logistics, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn.

Lãnh đạo các nước cũng thống nhất và trao đổi sâu về hợp tác các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới trong đó có thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh, phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, chuỗi cung ứng nông nghiệp...

Hội nghị CLMV đã thông qua hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Sáng kiến thứ nhất là “Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV”. Bộ trưởng giải thích, ngoài đường bộ, các nước sẽ cùng nhau nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển.

Sáng kiến thứ hai là hành trình di sản 4 nước nhằm thúc đẩy du lịch. Bộ trưởng chia sẻ, trước mắt 4 nước sẽ kết nối những điểm đến như Bagan (Myanmar), Luang Prabang (Lào), Tràng An (Việt Nam) và Angkor (Campuchia).

Hội nghị cũng hoan nghênh chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo

4 nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng dự án. Mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn và nguồn kinh phí, giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, những kết quả bước đầu từ sự tham gia của các đối tác khu vực, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tại Hội nghị lần này sẽ tạo cơ sở để các nước cân nhắc hình thành cơ chế phối hợp, hợp tác lâu dài.

Kết thúc hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia.

Vai trò và dấu ấn của Việt Nam

Tại hội nghị ACMECS, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, các lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể.

Các lãnh đạo thảo luận về các phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững trong khuôn khổ ba trụ cột của ACMECS.

Các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS. Kết thúc hội nghị, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thái Lan.

Tại họp báo, VietNamNet đề nghị Bộ trưởng cho biết những đóng góp và sáng kiến cụ thể của Việt Nam tại các hội nghị. Vai trò và dấu ấn của Việt Nam được thể hiện như thế nào trong việc thúc đẩy đồng thuận và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ, với vai trò là nước chủ nhà, trong đó còn là Chủ tịch của CLMV thì Việt Nam đã nghiên cứu, trao đổi với các nước thành viên những lĩnh vực của hai cơ chế CLMV và ACMECS, đưa ra định hướng để các nước thành viên thông qua. Việt Nam cũng trao đổi với các nước để xây dựng những văn kiện.

Đáng chú ý tại hội nghị CLMV đã thông qua 2 sáng kiến do Việt Nam đề xuất là: Hành lang cảng cạn thông minh và Hành trình di sản CLMV. Bộ trưởng nhấn mạnh 2 sáng kiến này đều rõ mục tiêu, hoạt động, quy trình và đặc biệt đúng vào vấn đề các nước quan tâm.

Về dấu ấn, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam là một nước nằm trong lưu vực Mekong, một trong những nền kinh tế phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam chính là một đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của ACMECS và CLMV. Trong suốt quá trình hợp tác, các đề xuất định hướng do Việt Nam khởi xướng nhận được sự nghiên cứu, ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên.