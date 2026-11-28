Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS).

Trước phiên họp hội nghị CLMV, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Sau khi chụp ảnh chung, các lãnh đạo họp kín.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc hội nghị CLMV

Hợp tác CLMV được thành lập năm 2004 trong bối cảnh 4 nước đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, theo kịp tiến trình liên kết ASEAN.

Qua hơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung.

Khuôn khổ phát triển CLMV (năm 2020) xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và hình thành một trung tâm sản xuất, đầu tư có sức cạnh tranh.

Từ những nước gia nhập ASEAN sau, 4 nước đã cùng nhau xác lập vị trí mình muốn vươn tới trong nền kinh tế khu vực.

ACMECS là cơ chế hợp tác nội khối duy nhất của tiểu vùng hội tụ đầy đủ cả 5 nước Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Giá trị chiến lược của cơ chế này nằm ở quyền chủ động của năm nước trong việc xác định những lợi ích chung và lựa chọn cách hợp tác với bên ngoài.

Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn 2019-2023 thể hiện rõ cách tiếp cận đó, khi đặt kết nối hạ tầng bên cạnh phối hợp chính sách kinh tế và phát triển thông minh, bền vững. Một tuyến đường chỉ phát huy hết giá trị khi hàng hóa có thể qua cửa khẩu thuận lợi và doanh nghiệp hai bên có thể làm ăn lâu dài với nhau.

Những năm qua, các thành viên ACMECS đã đạt được một số thành tựu về mở rộng quan hệ đối tác, nỗ lực thúc đẩy quan tâm của quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước, ô nhiễm không khí, kinh tế số, thương mại số và phòng chống tội phạm mạng.

Các lãnh đạo xem trưng bày ảnh về các kỳ hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS, cũng như các hoạt động hợp tác giữa các nước thành viên

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung

Thủ tướng phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị cấp cao CLMV

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, CLMV có kinh nghiệm đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp. ACMECS có khả năng quy tụ cả 5 nước để phối hợp tổng thể và huy động đối tác cùng đầu tư. Hai thế mạnh ấy giao thoa ở mục tiêu phục vụ doanh nghiệp và người dân, cùng thúc đẩy phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức 2 hội nghị cấp cao có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng.