Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó cục trưởng Cục Hải quan trao văn bản ký kết cho đại diện ngân hàng. Ảnh: HQCC

Ngày 8/5, Cục Hải quan đã tổ chức lễ ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với 4 ngân hàng thương mại gồm: Ngân hàng TNHH MTV E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., Ltd - Chi nhánh TP.HCM; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); và Ngân hàng Sinopac - Chi nhánh TP.HCM. Sự kiện đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hành trình hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước

Với mục tiêu quản lý chặt chẽ các khoản thu NSNN, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện hơn, từ năm 2011, Cục Hải quan đã triển khai phối hợp thu với các ngân hàng thương mại, từng bước chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức thủ công sang điện tử thông qua các thỏa thuận hợp tác thu NSNN.

Đến năm 2016, cơ quan Hải quan tiếp tục tạo dấu ấn với đề án “Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7”, mở thêm nhiều kênh thanh toán hiện đại. Hệ thống cho phép doanh nghiệp nộp thuế mọi lúc, mọi nơi trên nhiều phương tiện khác nhau; hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đồng thời bảo đảm thông tin nộp tiền được cập nhật nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, hàng hóa có thể được thông quan ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Năm 2019, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hiện đại hóa thu ngân sách, cơ quan Hải quan triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu (ủy quyền trích nợ) dành cho các doanh nghiệp có số lượng lớn tờ khai và năng lực tài chính ổn định. Theo đó, ngay khi phát sinh tờ khai nợ thuế, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phải nộp sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ. Toàn bộ quy trình nộp thuế, thanh khoản, trừ nợ và thông quan hàng hóa được tự động hóa hoàn toàn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế tối đa các thao tác thủ công.

Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu bước đột phá mới khi cơ quan Hải quan phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai thí điểm đề án “Nộp thuế điện tử qua tổ chức tín dụng trung gian thanh toán” theo Quyết định số 101/QĐ-TCHQ ngày 18/1/2023.

Hiệu quả của quá trình hiện đại hóa được thể hiện rõ qua tỷ lệ thu NSNN thông qua các ngân hàng thương mại phối hợp thu và Kho bạc Nhà nước. Nếu năm 2014 tỷ lệ này mới đạt 53%, thì đến năm 2015 đã tăng lên 62,86%; năm 2016 đạt 87,63%; và đến năm 2022 đạt mức 99,8%. Hiện nay, cơ quan Hải quan chỉ còn thu tiền mặt đối với một số trường hợp cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu đặc thù, như cư dân biên giới.

Tính đến nay, Cục Hải quan đã phối hợp thu NSNN với 49 ngân hàng thương mại. Trong đó, 47/49 ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; 8 ngân hàng triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

Ông Nguyễn Thành Hưng (thứ tư từ trái sang) và lãnh đạo 4 ngân hàng tham gia ký kết hợp tác thu ngân sách (thứ tự 1,2,3,4 từ phải sang). Ảnh: HQCC

Mở rộng hợp tác với các ngân hàng nước ngoài

Lễ ký kết với 4 ngân hàng thương mại lần này được triển khai nhằm thực hiện Thông tư số 51/2025/TT-BTC ngày 24/6/2025 của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng nước ngoài không chỉ giúp cơ quan Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp thu NSNN mà còn mang đến thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI.

Sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm của Cục Hải quan trong việc hiện đại hóa công tác thu ngân sách qua ngân hàng, tạo thêm nhiều kênh thanh toán thuận tiện cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.