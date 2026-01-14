Trong quá trình kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin, hóa đơn, mã số thuế... người nộp thuế đã và đang làm quen với nhiều cổng thông tin điện tử khác nhau của ngành thuế. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nhớ rõ mỗi thủ tục cần vào đúng cổng nào để thực hiện cho nhanh và chính xác.

Do đó, Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai đã giúp người nộp thuế "bỏ túi" 8 cổng thông tin điện tử về thuế đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

1. Thuế điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn để kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và tra cứu tờ khai, nghĩa vụ thuế.

2. Hệ thống hóa đơn điện tử - chứng từ điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hoadondientu.gdt.gov.vn để đăng ký, phát hành, quản lý hóa đơn điện tử và tra cứu thông tin hóa đơn.

8 cổng điện tử của ngành thuế mà người nộp thuế cần "bỏ túi" để tra cứu, khai, nộp thuế chính xác nhất. Nguồn: Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai

3. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://dichvucong.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế online và tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ.

4. Cổng thông tin dành cho cá nhân, hộ kinh doanh

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://canhan.gdt.gov.vn để kê khai, nộp thuế thương mại điện tử. Cổng thông tin này dành cho cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng số.

5. Chuyên trang thuế hộ kinh doanh

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hotronnt.gdt.gov.vn để được hỗ trợ thông tin thuế hộ kinh doanh, hỏi đáp chính sách thuế 24/7 và tra cứu văn bản, hướng dẫn thuế.

6. Tra cứu thông tin người nộp thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://tracuunnt.gdt.gov.vn để tra cứu mã số thuế cá nhân và mã số thuế doanh nghiệp.

7. Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn để tra cứu hóa đơn và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn.

8. Cổng thông tin điện tử của ngành thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://gdt.gov.vn để cập nhật tin tức, chính sách, văn bản pháp luật, cũng như thông báo và hướng dẫn mới nhất từ ngành thuế.

Theo Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, việc nắm rõ chức năng của từng cổng thông tin điện tử sẽ giúp người nộp thuế lựa chọn đúng địa chỉ, đúng thủ tục, qua đó tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, hiệu quả hơn.