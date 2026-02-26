XEM CLIP:

Sáng 26/2, tại xã Long Sơn (TPHCM), 120 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, trước 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Đây là những cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Các cử tri lựa chọn đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM khoá 11, nhiệm kỳ 2026-2031

Các thành viên tổ bầu cử sớm chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát thực hiện nhiệm vụ

Cùng với hoạt động bỏ phiếu tại đất liền, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức tiễn 2 đoàn công tác lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21, thực hiện nhiệm vụ đưa hòm phiếu đến các Nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân Việt Nam đang khai thác thủy hải sản trên biển.

2 đoàn công tác lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đưa hòm phiếu đến các Nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi

Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (phường Phước Thắng, TPHCM), 214 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 Hải quân tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, đúng trình tự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2, 178 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2 tham gia bỏ phiếu. Hai đơn vị này có 309 cử tri sẽ thực hiện bầu cử trên biển, tại khu vực làm nhiệm vụ giáp ranh với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia.

Đáng chú ý, điểm bầu cử tại sân bay Vũng Tàu, thuộc Tổng công ty bay dịch vụ miền Nam, ghi nhận số lượng cử tri đông nhất với 2.800 người tham gia bỏ phiếu. Đây là cán bộ, công nhân đang làm việc tại các công trình, tàu và giàn khoan dầu khí trên biển, trong đó có lực lượng của Vietsovpetro.