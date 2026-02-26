Sáng 26/2, hơn 4.500 cử tri - chủ yếu là lực lượng đang công tác trên biển - tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn.

Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng hỗ trợ cử tri nhận phiếu bầu

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng), dù trời mưa lớn từ sáng sớm, công tác tổ chức bầu cử vẫn diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Các khâu kiểm tra danh sách cử tri, niêm phong thùng phiếu, bảo đảm an ninh trật tự và y tế được triển khai chặt chẽ.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Tam Thắng

Ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng - cho biết địa phương có số cử tri bỏ phiếu sớm đông nhất trong 3 đơn vị của TPHCM với khoảng 2.800 người. Đây là những công dân đang thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trên biển.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tìm hiểu thông tin đại biểu

Cùng thời điểm, tại khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 (phường Phước Thắng), hơn 1.300 cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia bỏ phiếu sớm. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.

Cán bộ, chiến sĩ Kiểm ngư bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Phước Thắng

Cử tri là cán bộ, công nhân ngành dầu khí bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tam Thắng) trước khi lên đường làm việc trên biển

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn) có khoảng 450 cử tri thuộc Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tham gia bầu cử. Trong đó, hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2, gần 400 cử tri là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá trong khu vực.

Cử tri đến bàn đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu, hoàn tất thực hiện quyền công dân

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đợt bầu cử sớm tại địa phương được tổ chức từ ngày 26/2 đến 14/3. Việc bố trí 4 khu vực bỏ phiếu sớm nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc thù trên biển, hải đảo.