Sáng 26/2, hơn 4.500 cử tri - chủ yếu là lực lượng đang công tác trên biển - tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng), dù trời mưa lớn từ sáng sớm, công tác tổ chức bầu cử vẫn diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Các khâu kiểm tra danh sách cử tri, niêm phong thùng phiếu, bảo đảm an ninh trật tự và y tế được triển khai chặt chẽ.
Ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng - cho biết địa phương có số cử tri bỏ phiếu sớm đông nhất trong 3 đơn vị của TPHCM với khoảng 2.800 người. Đây là những công dân đang thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trên biển.
Cùng thời điểm, tại khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 (phường Phước Thắng), hơn 1.300 cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia bỏ phiếu sớm. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.
Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn) có khoảng 450 cử tri thuộc Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tham gia bầu cử. Trong đó, hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2, gần 400 cử tri là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá trong khu vực.
Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đợt bầu cử sớm tại địa phương được tổ chức từ ngày 26/2 đến 14/3. Việc bố trí 4 khu vực bỏ phiếu sớm nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc thù trên biển, hải đảo.
Các khu vực bỏ phiếu sớm tại TPHCM
Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng với khoảng 383 cử tri, gồm lực lượng Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân.
Địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451, đường 30/4, phường Phước Thắng, TPHCM).
Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng với khoảng 945 cử tri, gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.
Địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TPHCM).
Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban bầu cử xã Long Sơn với 450 cử tri, gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Địa điểm bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn, TPHCM).
Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng với 2.760 cử tri, thuộc Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).
Địa điểm bỏ phiếu tại khu vực sân bay Vũng Tàu.