Theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.

Cụ thể, theo kế hoạch, chậm nhất hôm nay (ngày 24/2 - mùng 8 Tết Bính Ngọ), tổ bầu cử các phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn hoàn thành thực hiện phát thẻ cử tri, thông tin về nơi bỏ phiếu đến cử tri tại 4 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm. Các trường hợp cử tri làm nhiệm vụ, công tác trên biển kéo dài không thể nhận thẻ cử tri thì tổ bầu cử chịu trách nhiệm chuyển thẻ cử tri và phiếu bầu khi thực hiện phương thức bỏ phiếu trên biển.

Thời gian thực hiện bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7-19h ngày 26/2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ). Riêng khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng, việc bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7h ngày 26/2 đến 19h ngày 14/3, để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử trước khi làm nhiệm vụ công tác tại các công trình trên biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển…

Đối với công tác bỏ phiếu sớm trên biển, các tổ bầu cử triển khai các tàu cơ động đến các khu vực nhà giàn DK1, tàu trực, tàu làm nhiệm vụ trên biển để tiến hành bỏ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện bỏ phiếu trên biển từ ngày 26/2 đến ngày 14/3.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu sớm trên biển, thành viên tổ bầu cử được giao phụ trách thùng phiếu phụ có trách nhiệm niêm phong và chuyển thùng phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu và bàn giao cho tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo quy định.

Trong trường hợp đặc biệt (do thời tiết, bão...) không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 15/3 thì cho phép được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp phiếu, thùng phiếu và kết quả bầu cử sau.

Các nhà giàn DK1 thuộc khu vực bỏ phiếu sớm. Ảnh: Đoàn Bổng

4 khu vực bỏ phiếu sớm của TPHCM là: khu vực số 1 thuộc phường Phước Thắng, gồm Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân. Địa điểm bỏ phiếu trên bờ triển khai tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân với 214 cử tri là cán bộ, chiến sỹ các Hải đoàn.

Địa điểm thực hiện công tác bỏ phiếu trên biển là toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý. Việc bỏ phiếu trên biển thực hiện đối với khoảng 237 cử tri là cán bộ, chiến sỹ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc 18 tàu trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm.

Khu vực bỏ phiếu số 2 cũng thuộc phường Phước Thắng, gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM. Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 với khoảng 85 cử tri.

Địa điểm thực hiện công tác bỏ phiếu trên biển là khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng, Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia. Việc này được thực hiện đối với khoảng 309 cử tri là cán bộ, chiến sỹ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc 20 tàu trong suốt thời gian trước và sau thời điểm tổ chức bầu cử sớm.

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với khoảng 120 cử tri là cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Địa điểm bỏ phiếu trên biển tại 15 Nhà giàn DK1 và khoảng 14 tàu trực trên biển Vùng 2 Hải quân quản lý và các tàu cá quanh khu vực (nếu có). Việc này được thực hiện đối với khoảng 330 cử tri là cán bộ, chiến sỹ có lịch công tác, thực hiện nhiệm vụ trên biển tại 15 nhà giàn, các tàu trực trên biển và các tàu cá của ta quanh khu vực.

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng (Liên Doanh Việt Nga Vietsopetro). Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu với khoảng 2.800 cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công, làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển... của Vietsovpetro.