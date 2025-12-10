Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn bày tỏ sự cảm ơn trước sự phối hợp tích cực, chủ động của Đại sứ quán Argentina trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan.

Ông Âu Anh Tuấn (thứ 2 bên phải) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cục Hải quan cung cấp

Theo thống kê, Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, với kim ngạch hai chiều duy trì trên 4 tỷ USD từ năm 2021 đến hết 11 tháng năm 2025. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là thị trường trọng yếu của Argentina, đứng thứ tám toàn cầu và thứ ba tại châu Á.

Hai bên đánh giá cao triển vọng mở rộng hợp tác khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Mercosur đang được khởi động đàm phán. Khi hoàn tất, hiệp định được kỳ vọng mở ra không gian thương mại rộng lớn hơn, tận dụng thế mạnh bổ sung của mỗi bên: Việt Nam với công nghiệp, dệt may, công nghệ; Mercosur với nông sản và năng lượng. Trong đó, Hải quan đóng vai trò then chốt, bảo đảm kết nối thị trường và duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt.

Phía Hải quan Việt Nam cũng đã chia sẻ với Đại sứ Argentina về quy trình kiểm tra, thủ tục nhập khẩu nông sản, thức ăn chăn nuôi và các yêu cầu tuân thủ đối với doanh nghiệp. Những thông tin này được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn khi triển khai hoạt động thương mại.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn khẳng định Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Argentina, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và khu vực châu Mỹ Latinh.

Tiến Dũng