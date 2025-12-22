Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn, ngày 20/10/2025, tại Incheon, Đoàn công tác của Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với Hải quan Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Hải quan Hàn Quốc giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý rủi ro, cũng như Hệ thống thông quan tự động UNIPASS - một trong những nền tảng ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu trong quản lý hải quan của Hàn Quốc.

Đoàn công tác Hải quan Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hải quan Hàn Quốc đã đạt được trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt là việc triển khai Hệ thống thông quan điện tử UNIPASS - hệ thống điện tử toàn diện cho phép tự động hóa quy trình từ khai báo, xử lý hồ sơ đến thông quan hàng hóa.

Hệ thống này được tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nhận diện sớm rủi ro, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Với thương hiệu mang tầm quốc tế, UNIPASS là minh chứng rõ nét cho năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến của Hải quan Hàn Quốc trong công tác quản lý hải quan, bảo đảm thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi thương mại song song với bảo đảm an ninh thương mại.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 từ trái qua) phát biểu tại buổi làm việc với Hải quan Hàn Quốc. Ảnh: Hải quan Việt Nam

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, Hải quan Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, với mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong triển khai Chính phủ số thông qua mô hình hải quan số.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là mô hình ứng dụng công nghệ của Hải quan Hàn Quốc, sẽ là nguồn tham khảo quý báu cho quá trình hiện đại hóa và phát triển hệ thống thông quan điện tử của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới.

Cục trưởng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hải quan Việt Nam tiếp tục nhận được sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của Hải quan Hàn Quốc trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý hải quan.

Tiến Dũng