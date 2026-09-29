Chính xác

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc. Tỉnh có hơn 455km đường biên giới, trong đó khoảng 414,712km giáp Lào và 40,86km giáp Trung Quốc. Phía Tây Bắc Điện Biên giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây và Tây Nam giáp Lào.

Vị trí này giúp Điện Biên có các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những đặc điểm địa lý nổi bật của tỉnh.