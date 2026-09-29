1. Tỉnh duy nhất nào của Việt Nam có đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc?
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Lai Châu
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- Điện Biên0%
- Sơn La0%
- Lào Cai0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc. Tỉnh có hơn 455km đường biên giới, trong đó khoảng 414,712km giáp Lào và 40,86km giáp Trung Quốc. Phía Tây Bắc Điện Biên giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây và Tây Nam giáp Lào.
Vị trí này giúp Điện Biên có các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những đặc điểm địa lý nổi bật của tỉnh.
2. Địa danh nào của tỉnh này gắn với khu vực giao điểm đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc?
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Mường Lay
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- Mường Thanh0%
- A Pa Chải0%
- Tủa Chùa0%Chính xác
A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, nằm gần mốc giao điểm đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Cột cờ A Pa Chải nằm trên dãy Khoan La San, cách mốc giao điểm khoảng 1,3km.
Đây được xem là một trong những địa danh tiêu biểu ở khu vực cực Tây của Việt Nam.
3. Tên gọi của tỉnh này có nghĩa là gì?
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Vùng đất giàu có, trù phú
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- Vùng biên giới vững chãi0%
- Vùng đất nằm giữa núi rừng0%
- Vùng đất phía Tây của Tổ quốc0%Chính xác
Theo chuyên trang Nhân vật - Sự kiện của TTXVN, tên “Điện Biên” được vua Thiệu Trị đặt năm 1841. Trong đó, “Điện” mang nghĩa vững chãi, kiên cố, còn “Biên” chỉ vùng biên giới, biên ải.
4. Mốc lịch sử nào khiến Điện Biên trở thành địa danh được nhắc đến với cụm từ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
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Năm 1945 - Cách mạng Tháng Tám thành công
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- Năm 1954 - Chiến thắng Điện Biên Phủ0%
- Năm 1975 - Đại thắng mùa Xuân0%
- Năm 1976 - Đất nước thống nhất0%Chính xác
Điện Biên gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13/3 đến 7/5/1954. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, quân đội Việt Nam giành thắng lợi, bắt sống tướng De Castries cùng bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm.
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, thường được nhắc đến với cụm từ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau chiến thắng, Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva về Đông Dương.
5. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Điện Biên là tỉnh có ít đơn vị hành chính cấp xã nhất miền Bắc. Đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Sau khi sắp xếp năm 2025, Điện Biên có 45 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã và 3 phường. Trong khi đó, Lai Châu có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường. Vì vậy, Điện Biên không phải tỉnh có ít đơn vị hành chính cấp xã nhất miền Bắc.
- Sai
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