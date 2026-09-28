Chính xác

Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới với khoảng 202.000km. Một số tài liệu cho rằng con số này lên tới hơn 243.000km khi tính cả đất liền và hàng nghìn hòn đảo ngoài khơi.

Nước này có những bãi biển đẹp, nổi tiếng hút khách du lịch như Greenwich, Kluane, Manitou...