1. Nước nào có đường bờ biển dài nhất thế giới?
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Iceland
0%
- Trung Quốc0%
- Mỹ0%
- Canada0%Chính xác
Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới với khoảng 202.000km. Một số tài liệu cho rằng con số này lên tới hơn 243.000km khi tính cả đất liền và hàng nghìn hòn đảo ngoài khơi.
Nước này có những bãi biển đẹp, nổi tiếng hút khách du lịch như Greenwich, Kluane, Manitou...
2. Nước này có diện tích lớn thứ mấy thế giới?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Với diện tích lãnh thổ gần 10 triệu km2, Canada là quốc gia rộng nhất châu Mỹ và lớn thứ hai thế giới, sau Nga. Diện tích nước này gần bằng cả châu Âu cộng lại, theo WorldAtlas. Nước này chia thành 10 tỉnh và ba vùng lãnh thổ liên bang. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ đều có thủ phủ riêng.
Tuy nhiên, Canada hiện chỉ có khoảng hơn 40 triệu dân, xếp thứ 38 thế giới. Mật độ dân số của Canada là 4 người/km2.
3. Nước này được mấy đại dương bao quanh?
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1
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- 20%
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- 40%Chính xác
Canada nằm ở phía Bắc của Bắc Mỹ, được bao bọc bởi Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Các đại dương này đều rất quan trọng đối với hệ thực vật, động vật biển và con người sinh sống ở Canada.
4. Nước này có nhiều hồ nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Canada là quốc gia có nhiều hồ nhất thế giới. Cổng thông tin Chính phủ nước này cho biết nếu tính diện tích thì nước này có diện tích hồ lớn hơn bất kỳ quốc gia nào, với hơn 560 hồ rộng hơn 100km2.
Những hồ lớn nhất Canada là Superior (hồ Thượng) với diện tích hơn 82.000km2 và hồ Huron với khoảng 59.600km2. Hai hồ này nằm ở biên giới giữa Canada và Mỹ.
Hồ lớn nhất nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Canada là Gấu Lớn với khoảng 31.000km2.
5. Quốc gia nào ở châu Á có đường bờ biển dài thứ hai trên thế giới?
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Nhật Bản
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- Hàn Quốc0%
- Trung Quốc0%
- Indonesia0%Chính xác
Indonesia được gọi là “xứ sở vạn đảo” và cũng là đảo quốc lớn nhất thế giới. Theo World Atlas, Chính phủ Indonesia chưa tính chính xác số lượng đảo nhưng có thể lên đến hơn 17.500. Hơn một nửa số đảo có người định cư, trong đó Java đông nhất, chiếm 60% dân số Indonesia.
Indonesia có đường bờ biển dài nhất châu Á, khoảng 54.720km. Điều này mang tới cho Indonesia nhiều thuận lợi về mặt du lịch, kinh tế hay sự đa dạng của hệ động, thực vật biển.
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