Đêm 16/9, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận cấp cứu 3 thanh niên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó 2 người bị chấn thương sọ não đặc biệt nặng.

Theo thông tin từ bệnh viện, 3 bệnh nhân cùng trú tại phường Đông Kinh (Lạng Sơn) sau khi uống rượu đã đi chung trên một xe máy. Sau đó, chiếc xe xảy ra va chạm giao thông khiến cả ba bị thương.

Hai bệnh nhân đang theo dõi tại Khoa Cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều tổn thương ở vùng đầu và hàm mặt. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả ba đều có nồng độ cồn trong máu ở mức cao.

Trong đó, P.T.H (22 tuổi) và H.T.L (17 tuổi) bị chấn thương sọ não nặng, sốc chấn thương, hôn mê sâu và phải thở máy. Cả hai được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu sọ não.

Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, tiên lượng còn rất dè dặt.

Trường hợp khác chấn thương nhẹ hơn và đang được theo dõi tại Khoa Thần kinh - Lồng ngực.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Khi đi xe máy, người dân cần đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuân thủ quy định về số người được chở nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn.

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