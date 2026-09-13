Mới đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận hai vợ chồng ông T.V.T (73 tuổi) và vợ là N.T.H (71 tuổi) trú tại xã Đức Thọ, vào vện cấp cứu với các triệu chứng như đau ngực dữ dội, tụt huyết áp.

Qua thăm khám và chụp động mạch vành cho thấy hai vợ chồng cùng nhồi máu cơ tim. Ông T. tắc hoàn toàn đoạn đầu trong stent cũ của động mạch liên thất trước, hẹp 80% động mạch mũ, hẹp 80% động mạch vành phải; còn bệnh nhân H. bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Tim mạch đã tiến hành đặt 1 stent động mạch liên thất trước cho bệnh nhân T. và đặt 1 stent động mạch vành phải cho vợ ông. Đến nay, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân dần hồi phục và dự kiến cả 2 sẽ được xuất viện vào đầu tuần sau.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BHT.

Theo các bác sĩ Khoa Tim mạch, việc 2 vợ chồng bị nhồi máu cơ tim cấp trong cùng một ngày là hết sức hi hữu. Đối với tình trạng của 2 bệnh nhân, nếu không được can thiệp kịp thời nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là rất lớn.

Theo các bác sĩ, nhận biết sớm các dấu hiệu nhồi máu cơ tim giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương cơ tim và tử vong. Các triệu chứng có thể gồm:

Đau hoặc khó chịu ở ngực: Cảm giác như bị đè nặng, bóp nghẹt, ép chặt ở ngực. Cơn đau có thể kéo dài vài phút hoặc hơn 30 phút, đôi khi dễ nhầm với chứng ợ nóng.

Đau lan sang vị trí khác: Cơn đau hoặc cảm giác khó chịu có thể lan đến cánh tay, vai, lưng, cổ, hàm hoặc vùng thượng vị.

Khó thở: Có thể xuất hiện trước hoặc đồng thời với đau ngực, xảy ra cả khi nghỉ ngơi hoặc chỉ vận động nhẹ.

Mệt mỏi bất thường: Cảm giác kiệt sức không rõ nguyên nhân có thể xuất hiện vài ngày trước cơn nhồi máu cơ tim.

Buồn nôn, nôn hoặc khó chịu ở dạ dày: Đặc biệt dễ khiến người bệnh nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa.

Chóng mặt, choáng váng: Có thể xuất hiện đột ngột, nhất là khi tình trạng tim mạch ảnh hưởng đến khả năng bơm máu.

Vã mồ hôi lạnh: Toát mồ hôi bất thường dù không vận động hoặc thời tiết không nóng.

Lo âu, bồn chồn: Một số người có cảm giác bất an, khó ngủ hoặc lo lắng không rõ nguyên nhân trước khi cơn nhồi máu xảy ra.

Các bác sĩ lưu ý thêm, không phải người bệnh nào cũng có đầy đủ các triệu chứng trên. Đặc biệt, phụ nữ, người lớn tuổi và người mắc đái tháo đường có thể có biểu hiện không điển hình, thậm chí không đau ngực.

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