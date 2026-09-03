Ngày 2/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia R'vê cho biết đã tiếp nhận 10 lá đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 của thanh niên trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số này có những người vừa trúng tuyển đại học.

Đàm Trường Sơn cùng mẹ đang viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Trung Hải

Đàm Trường Sơn (SN 2008, dân tộc Mường) vừa nhận tin trúng tuyển Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau đó quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trong lá đơn của mình, Sơn chia sẻ mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội -nơi rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Ước mong khoác lên mình màu xanh áo lính của Sơn còn được hun đúc từ truyền thống gia đình. Bố anh là Thiếu tá Đàm Văn Trường, mẹ là Trung tá Phạm Thị Huế, hiện cùng công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5).

Trung tá Phạm Thị Huế cho biết, với truyền thống gia đình và sự chủ động của bản thân, môi trường quân đội sẽ là cơ hội để Sơn tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và tích lũy những trải nghiệm quý giá cho chặng đường phía trước.

Phạm Hùng Dũng (phải) đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Trung Hải

Phạm Hùng Dũng (SN 2008, dân tộc Mường) đủ điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Hàng hải và Trường Đại học FPT.

Với Dũng, việc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự không đồng nghĩa với từ bỏ con đường học tập. Anh mong muốn dành một quãng thời gian tuổi trẻ để rèn luyện trong quân ngũ trước khi bước tiếp trên hành trình của mình.Dũng cho rằng môi trường quân đội sẽ giúp bản thân rèn ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật.

Thiếu tá Hoàng Văn Hà hướng dẫn công dân làm thủ tục đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Trung Hải

Thiếu tá Hoàng Văn Hà, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia R'vê, cho biết việc 10 thanh niên trên địa bàn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ là tín hiệu đáng mừng. Những lá đơn không chỉ thể hiện nhận thức về trách nhiệm của công dân mà còn cho thấy tinh thần xung kích, sự trưởng thành của thanh niên nơi vùng biên.

Ngoài các trường hợp đã nộp đơn, một số thanh niên đang làm ăn xa cũng đã liên hệ với địa phương, cho biết sẽ trở về đăng ký tình nguyện nhập ngũ trong thời gian tới.

Ia R'vê là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, có 11,7km đường biên tiếp giáp Campuchia. Địa phương có hơn 6.000 người dân, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như lúa nước, mía và mì.

Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều hộ dân từ Bến Tre và đồng bào các dân tộc phía Bắc di cư vào lập nghiệp theo chủ trương của Nhà nước từ những năm 1990.