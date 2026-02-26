Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, hòa cùng tinh thần hăng hái của thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều cặp anh em song sinh tại Quảng Ngãi đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tạo nên câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Tại thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê, anh em song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc (SN 2004) sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phương Đông (Đà Nẵng) đã quyết định gác lại kế hoạch cá nhân để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đỗ Tấn Hạnh bày tỏ mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội. Ảnh: Trọng Quốc

Hạnh cho biết, hình ảnh người lính Cụ Hồ đã sớm khơi dậy trong hai anh em khát vọng được cống hiến. “Khi được gia đình ủng hộ, em càng vững tin môi trường quân đội sẽ giúp bản thân rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và trưởng thành hơn”, Hạnh nói.

Hạnh và Phúc có anh trai là Đỗ Tấn Dũng (SN 2000) từng nhập ngũ năm 2018, phục vụ tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Dũng trở về địa phương với tác phong chững chạc, trở thành tấm gương cho hai em.

Cơ quan chức năng động viên hai anh em Hạnh, Phúc trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Quốc

Ông Đỗ Bơi (cha của ba anh em) cho biết gia đình cảm thấy vinh dự và tự hào khi các con tình nguyện nhập ngũ.

“Tôi cũng có chút chạnh lòng vì sắp xa con một thời gian nhưng mừng nhiều hơn khi thấy các con trưởng thành, biết nghĩ đến những điều lớn lao. Tôi tin môi trường quân ngũ sẽ giúp các con rèn luyện tốt hơn, hoàn thành trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”, ông Bơi chia sẻ.

Tại xã Vạn Tường, hai anh em song sinh Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường (SN 2007) cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Lớn lên tại thôn Tân Hy 2, hai anh em Mạnh, Cường luôn sát cánh bên nhau trong học tập và sinh hoạt. Trước khi lên đường nhập ngũ, cả hai bày tỏ mong muốn được đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Gia đình tự hào khi Mạnh và Cường tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Trọng Quốc

“Từ trước đến giờ, hai anh em làm gì cũng có nhau. Việc cùng đăng ký vào bộ đội là dấu mốc rất đặc biệt của hai anh em. Em mong được rèn luyện kỷ luật, sức khỏe và bản lĩnh trong môi trường quân đội”, Mạnh chia sẻ.

Ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường gặp gỡ, động viên hai anh em Mạnh và Cường trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Quốc

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, nếu gia đình có hai anh em ruột cùng trong độ tuổi nhập ngũ thì một người có thể được tạm hoãn khi người còn lại đang tại ngũ. Tuy nhiên, nhiều thanh niên tại Quảng Ngãi vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng gác lại quyền lợi cá nhân.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết địa phương có 37 thanh niên viết đơn tình nguyện trong đợt tuyển quân này, trong đó có cặp song sinh cùng đăng ký. Đây là kết quả tích cực của công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của gia đình, thanh niên.

Xã Vạn Tường tặng quà động viên hai anh em Mạnh và Cường. Ảnh: Trọng Quốc

Theo kế hoạch, sáng 4/3, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân cho 3.935 thanh niên tại 9 địa điểm.