Ngày 27/2, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Thành (SN 2007, trú phường Vũng Tàu) và Phạm Danh Hoàng An (SN 2009, trú phường Phước Thắng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Riêng Thành còn bị khởi tố thêm về tội Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thành và Phạm Danh Hoàng An. Ảnh: Nguyễn Nam

Theo điều tra ban đầu, tối 26/10/2025, Ngô Văn Thành và Phạm Danh Hoàng An ngồi nhậu thì thấy một nhóm thanh niên chạy xe máy ngang qua, nẹt pô gây ồn ào nên bức xúc. Cả hai sau đó điều khiển xe máy đi tìm nhóm này để “nói chuyện” nhưng không gặp.

Khoảng 0h30 ngày 27/10, nhóm 6 du khách đến từ Đồng Nai chạy xe máy đi tìm cây xăng, trong đó có Phạm Việt K. (SN 2005), Nguyễn Duy M. (SN 2006) và Lê Thành C. (SN 2005). Khi thấy nhóm du khách đi ngang qua, Thành và An cho rằng đây là nhóm đã nẹt pô trước đó nên chặn xe.

Tại đây, Thành dùng dao đâm anh C. bị thương ở vai phải, sau đó tiếp tục đâm anh K. vào lưng và anh M. vào vai trái. Gây án xong, cả hai rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh M. bị tổn hại 15% sức khỏe; hai nạn nhân còn lại mỗi người bị tổn hại 1%.