Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Minh Sĩ (15 tuổi) và Lê Phước Giàu (16 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Hai nghi phạm cùng trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã đến đầu thú sau gần một ngày lẩn trốn.

Trước đó, anh H.C.M.D. (18 tuổi, trú xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cùng nhóm bạn ra ngồi chơi tại công viên Trưng Trắc, khu vực bờ kè sông Cà Ty vào khoảng 23h45 ngày 25/1.

Nghi phạm Sĩ (bìa phải) và Giàu ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: P.T.N

Sĩ và Giàu đến hỏi chuyện nhóm của anh D. rồi xảy ra cãi vã. Hai đối tượng bất ngờ dùng hung khí đâm nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Anh D. tử vong dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Công an phường Phan Thiết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Sĩ và Giàu đã ra trình diện cơ quan chức năng sau khi được vận động.