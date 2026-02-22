XEM CLIP:

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h20 ngày 21/2, tại khu vực đối diện một quán ăn trên địa bàn phường, giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi gay gắt liên quan đến việc vị trí đậu xe ô tô.

Các đối tượng liên quan bị công an đưa về làm việc. Ảnh: CA

Lời qua tiếng lại, hai bên nhanh chóng lao vào xô xát. Đáng chú ý, một số đối tượng đã sử dụng hung khí là xẻng (cán gỗ, lưỡi sắt) và dùng tay không để tấn công nhau. Vụ việc gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và khiến người dân trong khu vực bất an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Vũng Tàu lập tức có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn đám đông và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua truy xét nhanh, cơ quan công an triệu tập 3 đối tượng trực tiếp liên quan, gồm: Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977), Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000), Đào Năng Nghĩa (SN 1997, đều ngụ phường Vũng Tàu).

Sau đó, cơ quan CSĐT CATP thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ và Nghĩa để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.