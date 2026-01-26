Sáng 26/1, Công an phường Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực công viên Trưng Trắc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: L.S

Theo thông tin ban đầu, khuya 25/1, một nam thanh niên 18 tuổi (trú xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cùng 3 người bạn đến công viên Trưng Trắc, khu vực bờ kè sông Cà Ty (gần chân cầu Trần Hưng Đạo), phường Phan Thiết để ngồi chơi.

Tại đây, nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với 2 người lạ mặt. Sau khi lời qua tiếng lại, nạn nhân bị 2 đối tượng này dùng hung khí đâm gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu, nam thanh niên đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, trưng cầu giám định tử thi để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan.