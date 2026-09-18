Hôm nay (18/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Bình (Thuyền trưởng Tàu Leopard thuộc Công ty Sao Việt) và Vũ Văn Mẽ (Thuyền trưởng Tàu Hera thuộc Công ty Hưng Phát) cùng mức án 30 tháng tù về tội Tham ô tài sản.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Máy trưởng Tàu Leopard), Quán Văn Hưng (Đại phó Tàu Hera), Vũ Đình Hiếu (Máy trưởng Tàu Hera) nhận 18-26 tháng tù treo về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, từ ngày 22/5-23/6/2024, quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc thống nhất chiếm đoạt dầu nhiên liệu và dầu hàng thuộc quyền quản lý của mình.

Để thực hiện hành vi tham ô tài sản, các bị cáo báo cáo không đúng về khối lượng tiêu thụ dầu nhiên liệu, dùng dầu hàng ngày để chạy máy thay thế dầu nhiên liệu và dùng các thủ đoạn để bên giao/nhận dầu hàng không phát hiện sự thiếu hụt.

Sau đó, các bị cáo bán số dầu nhiên liệu, dầu hàng đã chiếm đoạt cho đối tượng người nước ngoài để thu lời bất chính.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cáo trạng xác định, từ ngày 22-23/5/2024, khi Tàu Leopard di chuyển trên vùng biển Địa Trung Hải, Phan Xuân Bình chỉ đạo Nguyễn Văn Dũng cùng các thuyền viên trên tàu chiếm đoạt 900m3 (khoảng 850 tấn) dầu nhiên liệu để bán một lần cho đối tượng nước ngoài với số tiền 48.000 Euro (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) và hơn 92 nghìn USD (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng).

Các bị cáo thuộc Tàu Leopard bị xác định đã tham ô hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong các ngày 6-8/5/2024 và 21-23/6/2024, khi Tàu Hera di chuyển trên vùng biển Oman, Vũ Văn Mẽ chỉ đạo Quán Văn Hưng, Vũ Đình Hiếu cùng các thuyền viên trên tàu chiếm đoạt khoảng 670 tấn dầu hàng và 330 tấn dầu nhiên liệu để bán cho đối tượng người nước ngoài, với tổng số tiền được xác định là hơn 106 nghìn USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng).

Cáo trạng xác định, bị cáo Phan Xuân Bình hưởng lợi hơn 770 triệu đồng; số tiền còn lại chia cho Nguyễn Văn Dũng và các thuyền viên. Trong khi đó, bị cáo Vũ Văn Mẽ được hưởng lợi hơn 419 triệu đồng; số tiền còn lại, Quán Văn Hưng, Vũ Đình Hiếu và các thuyền viên chia nhau.