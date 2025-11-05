Cuối tháng 9, nam thanh niên N.V.H (19 tuổi, Hà Nội) đi bơi cùng bạn thì bị đuối nước. Khi được đưa lên khỏi mặt nước, cậu đã ngừng tim, ngừng thở. Nhân viên bể bơi và người dân nhanh chóng thực hiện sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Sóc Sơn (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ đã ép tim, đặt nội khí quản và khôi phục nhịp tim tạm thời cho bệnh nhân, nhưng chỉ ít phút sau, H. lại ngừng tim lần thứ hai.

Bệnh viện quyết định chuyển người bệnh đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Trên đường đi, tim H. ngừng đập thêm một lần nữa.

Khi được tiếp nhận tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân hôn mê sâu, phổi trắng xóa hai bên do viêm phổi cấp, tim đập rời rạc, nồng độ oxy trong máu gần như bằng 0.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa - người trực tiếp điều trị cho H. thông tin, đây là ca bệnh nặng, ngừng tim nhiều lần, phổi tổn thương lan tỏa, oxy xuống rất thấp. Nếu không xử lý trong vài phút, chắc chắn sẽ tử vong. Ngay lập tức, ê-kíp trực triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO, biện pháp cuối cùng để duy trì sự sống.

Bệnh nhân H. đã 4 lần ngừng tim, 3 lần được cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, 1 lần trong quá trình ECMO.

Theo bác sĩ Hoa, ECMO là kỹ thuật hỗ trợ tim và phổi ngoài cơ thể, giúp máu được oxy hóa rồi bơm trở lại, duy trì tuần hoàn và sự sống khi tim, phổi không thể hoạt động. Sau khi khởi động ECMO, ê-kíp phải thay đến 3 quả lọc liên tiếp, kết hợp lọc máu, thở máy, dùng kháng sinh phổ rộng và điều chỉnh điện giải liên tục.

Phổi bệnh nhân bị viêm nặng do nước xâm nhập, nhiều thời điểm oxy tụt sâu, tiêu hóa xuất huyết nặng, phải nội soi tại giường và truyền máu liên tục.

Sau gần 3 tuần điều trị, H. dần hồi tỉnh, nhận biết và có thể tự thở, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào. Đây là điều hiếm gặp trong y văn.

Bác sĩ Hoa cho biết, thông thường, bệnh nhân ngừng tim lâu như vậy sẽ bị tổn thương não nặng, thậm chí sống thực vật. Nhưng H. phục hồi hoàn toàn, tỉnh táo, giao tiếp tốt.

Với những ca đuối nước, điều quan trọng là cấp cứu kịp thời và ép tim đúng cách ngay tại chỗ. Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người đuối nước, việc đầu tiên là khai thông đường thở, ép tim và hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Mỗi phút chậm trễ có thể khiến não thiếu oxy và không thể phục hồi.

