Ngày 15/12, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, thời gian qua, đơn vị này đã liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong thương tâm sau khi đuối nước.

Nạn nhân đầu tiên là bé gái 7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Bình Trị Đông A (TPHCM). Cụ thể, trưa 13/12, tại một khu du lịch ở Tây Ninh, nạn nhân cùng nhóm bạn xuống hồ bơi sâu khoảng 40cm, có nhân viên cứu hộ túc trực, nhưng khoảng 15 phút sau, một học sinh khác phát hiện bé úp mặt dưới nước, bất động.

Người lớn lập tức đưa nạn nhân lên bờ trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Sau khi được ép tim, thổi ngạt tại chỗ, bé được chuyển đến phòng khám gần đó rồi đưa lên Bệnh viện Củ Chi. Tại đây, các bác sĩ hồi sức hơn 30 phút, tiêm 7 ống Adrenalin mới có nhịp tim lại trước khi chuyển lên tuyến trên.

Tuy nhiên, khi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, tình trạng nạn nhân vô cùng nguy kịch: Hôn mê sâu hoàn toàn, đồng tử mắt giãn to, phải thở bằng máy và truyền thuốc vận mạch liều cao nhất. Các kết quả xét nghiệm cho thấy gan, thận và đặc biệt là não bộ đã bị hư hại nặng nề không thể phục hồi.

Theo bác sĩ Phương, nguyên nhân tử vong là do não và các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục sau thời gian dài thiếu oxy.

Đáng báo động, đây là vụ đuối nước chết người thứ hai tại hồ bơi được bệnh viện ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày qua. Trước đó, một nam sinh trung học cơ sở cũng tử vong trong hoàn cảnh tương tự.

"Điểm đặc biệt đáng lo ngại là cả hai vụ việc đều xảy ra ở những hồ bơi có độ sâu không đáng kể, thậm chí không ngập qua đầu các em. Thêm vào đó, tại hiện trường luôn có sự hiện diện của giáo viên và nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp", bác sĩ Phương chia sẻ.

Các bác sĩ cảnh báo thực tế này cho thấy nguy cơ đuối nước không đơn thuần phụ thuộc vào yếu tố độ sâu của nước. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố trong nước.

"Khi bị trượt ngã hay mất thăng bằng dưới nước, dù ở độ sâu nào, trẻ cũng cần biết cách tự điều chỉnh để ngoi đầu lên khỏi mặt nước và giữ đường thở thông thoáng. Đây là kỹ năng an toàn nước cơ bản, cần được giảng dạy đồng thời với các bài học bơi lội", bác sĩ Phương lưu ý.

Ngoài ra, chuyên gia cũng lưu ý đặc biệt với những trẻ có tiền sử bệnh lý thần kinh như co giật hay động kinh. Nhóm đối tượng này tuyệt đối không nên tham gia các hoạt động dưới nước hoặc leo trèo cao nếu không có sự theo dõi y tế sát sao.

Về sơ cứu, bác sĩ Phương nhấn mạnh vai trò của nhân viên hồ bơi trong việc hồi sức tim phổi. Nguyên tắc vàng là cấp cứu trong 4 phút đầu tiên khi trẻ ngưng tim, ngưng thở. Nếu não thiếu oxy quá 10 phút, khả năng hồi phục gần như bằng không. Người sơ cứu cần ưu tiên ép tim, hà hơi thổi ngạt ngay lập tức.