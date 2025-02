Phóng nhanh vượt ẩu, trong đó có vượt về phía bên phải trên đường là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông. Thực tế trong thời gian qua, nhiều trường hợp va chạm, thậm chí tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi xe ô tô cố tình vượt phải mà không đảm bảo đủ an toàn. Không chỉ gây nguy hiểm, khi tài xế điều khiển xe vượt về phía bên phải có thể bị CSGT phạt rất nặng.

Vượt xe về phía bên phải có thể bị CSGT phạt nặng. Ảnh minh hoạ: CarandDriver

Hiểu đúng về lỗi "vượt phải"?

Theo khoản 1 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, vượt xe là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái để di chuyển lên trước xe phía trước.

Trên đường có từ hai làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau di chuyển lên trước xe phía trước thì áp dụng quy tắc sử dụng làn đường (quy định tại Điều 13 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024).

Cũng theo khoản 2 Điều 14, khi vượt, các xe phải vượt bên trái; Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải.

Trường hợp có xe chuyên dùng làm việc trên đường mà không thể vượt được bên trái thì lái xe được phép vượt phải. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Như vậy, với 2 trường hợp được phép vượt phải nêu trên, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã rút bớt 1 trường hợp so với Luật Giao thông đường bộ 2008 là "khi xe điện đang chạy giữa đường".

Dựa vào quy định trên có thể thấy, hành vi "vượt phải" cấu thành khi vượt về phía bên phải xe khác trên đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều; còn đối với đường cao tốc hay đường quốc lộ có từ hai làn xe cơ giới trên mỗi chiều trở lên thì hành vi vượt lên từ làn đường phía bên phải không bị coi là vi phạm. Đây cũng chính là điểm dễ gây tranh cãi giữa tài xế và lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.

Vượt phải bị phạt nặng thế nào?

Nếu vi phạm lỗi "vượt phải", lái xe có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng theo khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (áp dụng từ 1/1/2025), đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Trường hợp lái xe vượt phải trái quy định gây tai nạn giao thông có thể bị xử phạt từ 20-22 triệu đồng và bị trừ tới 10 điểm trên GPLX. Mức phạt trên đã được điều chỉnh theo hướng tăng nặng hơn so với quy định trước đây tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo các chuyên gia về lái xe an toàn, dù vượt trái hay vượt phải (đối với các trường hợp được phép vượt phải) thì khi vượt xe khác, lái xe vẫn cần tuân thủ tuyệt đối theo các quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chỉ được vượt xe khi đủ các điều kiện an toàn và có tín hiệu xin vượt (bằng còi, đèn),...

Khi vượt xe khác, ngoài đảm bảo những quy định trong quy tắc giao thông đường bộ đã nêu ở trên thì khi đã vượt xe cần phải dứt khoát, tránh "lừng khừng" hoặc chưa vượt hết thân xe đã chuyển làn dẫn đến tình huống tạt đầu rất nguy hiểm.

Ngược lại, khi điều khiển xe trên đường mà có xe khác xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, chúng ta cần giảm tốc độ, bệt đèn tín hiệu rẽ phải và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Khoản 6, Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, không được vượt xe trong trường hợp sau đây: a) Khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này; b) Trên cầu hẹp có một làn đường; c) Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế; d) Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế; đ) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; e) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt; g) Khi gặp xe ưu tiên; h) Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường; i) Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường; k) Trong hầm đường bộ.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!