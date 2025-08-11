Ngày 11/8, lãnh đạo Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông D.V.P. và vợ là bà L.T..T. (cùng 63 tuổi, ngụ phường Long Xuyên). Hai vợ chồng làm nghề buôn sắt vụn, có một người con nhưng đã ở riêng.

Sáng cùng ngày, người con không thấy cha mẹ đi mua bán sắt vụn ở chợ nên đến nhà thì phát hiện cả hai đã tử vong. Sự việc sau đó được người con trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Xuyên nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện ông P. có nhiều vết thương ở bụng, trong khi bà T. có vết thương ở tay phải.

Theo trình báo từ người nhà nạn nhân, gần đây bà T. hay ghen tuông với ông P. do nghi ngờ chồng có người tình bên ngoài nên cả hai thường xuyên cãi vã.