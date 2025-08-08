Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 sáng nay (8/8), anh Đặng M.T. (SN 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển ô tô đầu kéo mang biển số 34H - 016.XX, kéo theo rơ-moóc BKS 34R - 0333.XX, đỗ bên phải đường 70, theo hướng đi quốc lộ 32.

Sau đó, anh T. lùi xe, trong quá trình lùi thì va chạm với xe máy mang biển số 29E - 723.XX do chị Nguyễn T.D. (SN 1989, trú tại Hà Nội). Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn T.D. tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao. Ảnh: N.Q

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an phường Xuân Phương giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Người đàn ông tử vong cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh trên cầu Nhật Tân Hơn 4h ngày 8/8, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông nước ngoài tử vong, bên cạnh là mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh.