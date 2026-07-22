Chiều 22/7, UBND xã Ia R'vê tổ chức lễ công bố quyết định về công tác nhân sự sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo phương án sắp xếp, xã Ia R'vê từng có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường liên cấp tiểu học & THCS. Sau khi thực hiện sáp nhập chỉ còn 2 đơn vị gồm: Trường Phổ thông Nội trú tiểu học & THCS Ia R'vê cùng 1 trường mầm non, với quy mô gần 1.200 học sinh.

Mô hình tổ chức bộ máy quản lý sau sắp xếp tại các đơn vị này vận hành theo mô hình 1 hiệu trưởng và 5 hiệu phó. Việc kiện toàn này đã giúp địa phương cắt giảm tới 60% vị trí cấp trưởng.

Tương tự, tại xã biên giới Ia Lốp, từ 5 đơn vị trường học (2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS) cũng được tinh gọn xuống còn 2 trường: Trường Phổ thông Nội trú tiểu học & THCS Ia Lốp và Trường Mầm non Ia Lốp với quy mô khoảng 1.200 học sinh.

Trường Phổ thông Nội trú tiểu học & THCS Ia R'vê đang vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Ông Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Ia R'vê cho biết, ngay sau khi có chủ trương sắp xếp các trường học, địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng tại các cơ sở giáo dục; đồng thời tiến hành đánh giá năng lực, sở trường của từng cán bộ quản lý để thực hiện bổ nhiệm vị trí cấp trưởng một cách khách quan, phù hợp nhất.

Cũng theo ông Quý, việc một trường học có đến 5 hiệu phó chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn sắp xếp nhằm bảo đảm công tác quản lý không bị gián đoạn.

"Theo lộ trình trong 5 năm tới, địa phương sẽ từng bước điều chuyển, tinh giản để đưa số lượng ban giám hiệu về đúng quy định là 2 hiệu phó cho mỗi trường", ông Quý cho biết.

Về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, theo đề xuất của Sở GD-ĐT, hiện tại toàn tỉnh có 1.238 trường học công lập từ mầm non đến THPT. Dự kiến sau khi sáp nhập, toàn tỉnh chỉ còn 548 trường, giảm 690 trường (tương đương 55,7%).

Trao đổi với VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên cần phải làm nhanh gọn, hiệu quả nhưng phải đúng quy định.

"Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục lần này hướng đến sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đồng thời duy trì hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới", ông Văn nhấn mạnh.