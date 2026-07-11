Giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8, bảo đảm giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương.

Đồng thời, việc thực hiện tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Thủ tướng yêu cầu không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học cũng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 và 4 tuổi; đồng thời có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương.

Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản trị làm định hướng xuyên suốt; tuyệt đối không thực hiện theo hướng cắt giảm cơ học chỉ để giảm đầu mối.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ quán triệt không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường; không làm phát sinh rào cản về khoảng cách địa lý hoặc chi phí học tập; không ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp cũng như kết quả phổ cập giáo dục.

Với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình.

Mô hình 1 là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu. Cấu trúc gồm 1 trường chính có các phân hiệu, điểm trường. Cơ cấu nhân sự gồm: 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 1 bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau, cấu trúc gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học.

Cơ cấu nhân sự gồm: 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thủ tướng yêu cầu, quá trình tổ chức thực hiện các mô hình trường học quy mô lớn, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, UBND cấp tỉnh chủ động điều chỉnh các nội dung cụ thể của mô hình trường học quy mô lớn nhưng phải bảo đảm tinh gọn đầu mối và hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng các mục tiêu, nguyên tắc của việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập tại văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông

Thủ tướng chỉ đạo giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để tập trung hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại các điểm trường chính. Trường hợp chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm sắp xếp cho năm học sau (2027-2028).

Thủ tướng lưu ý không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau.

Với các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở).

Một trường THPT ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng

Với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, Thủ tướng yêu cầu sắp xếp theo hướng khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và chất lượng đào tạo thấp; gắn đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, khu công nghiệp, vùng kinh tế và các ngành nghề mới nổi.

Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố chỉ duy trì tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Với các trường trung cấp nghề, tiếp tục duy trì những đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; các trường hoạt động không hiệu quả sẽ được giải thể hoặc sáp nhập với trường cao đẳng, hoặc tổ chức lại thành trường trung học nghề khi đáp ứng đủ điều kiện.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoạt động tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành theo quy định của pháp luật. Những trung tâm đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hợp nhất để thành lập trường trung học nghề.

Về giải quyết chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ dôi dư, Thủ tướng yêu cầu xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cụ thể hoặc giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư sau sáp nhập.

Thủ tướng lưu ý thực hiện việc bảo lưu chế độ, phụ cấp đối với cán bộ quản lý bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy theo quy định hiện hành và chính sách đặc thù của địa phương.

Các địa phương rà soát, bố trí đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao.