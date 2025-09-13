Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh tại tỉnh Quảng Ninh lo ngại về khó khăn cho con em trong việc học tập khi tỉnh có chủ trương sáp nhập các trường học.

Một số phụ huynh lo lắng sau khi sáp nhập trường thì việc học của con bị xáo trộn như quãng đường tới trường xa hơn, môi trường học tập thay đổi.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, chủ trương sắp xếp các trường học trên địa bàn được thực hiện theo chính quyền 2 cấp. Việc này để phù hợp với công tác rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu quả, quản lý tốt hơn, tiết kiệm nguồn lực đầu tư ngành giáo dục.

Cũng theo lãnh đạo Sở này, việc rà soát đang giao cho các địa phương, sau đó sẽ gửi kết quả về Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh ủy. Vì vậy, hiện tại chưa có con số cụ thể về việc bao nhiêu trường sẽ thuộc diện phải sáp nhập.

Trường THCS Trọng Điểm là ngôi trường cấp 2 hiện đại nhất Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Trong quá trình các địa phương rà soát, một số trường sau khi sáp nhập sẽ vượt quá quy mô số lớp theo quy định theo thông tư của Bộ GD-ĐT. Phía Sở GD-ĐT đang phối hợp trao đổi với Bộ xem có cho phép như vậy không và hướng xử lý những trường hợp trên.

"Việc sáp nhập sẽ theo quy định của từng cấp học, cụ thể, trường học cấp mầm non tối đa 30 lớp, cấp tiểu học 40 lớp, cấp THCS 45 lớp và cấp THPT là 50 lớp. Sau sáp nhập, học sinh vẫn sẽ học ở ngôi trường trước đây từng học", lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Ông Trịnh Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh lý giải, việc sáp nhập trường là sắp xếp lại các đầu mối cơ sở giáo dục chứ không ảnh hưởng đến học sinh. Các em học sinh học ở đâu thì vẫn học ở đó. Việc này chỉ sáp nhập đầu mối cơ sở giáo dục để đảm bảo về quy mô, số lớp theo quy định.

"Những trường hiện nay do đặc thù vùng miền chưa đạt số lớp thì sáp nhập đầu mối cơ sở giáo dục. Tức là chỉ giảm bộ máy lãnh đạo, chứ các thầy cô vẫn công tác ở trường đó, học sinh học trường nào vẫn sẽ học trường đó. Việc sáp nhập đầu mối giáo dục sẽ giúp cho cán bộ cấp xã, Phòng Văn hóa - Xã hội giảm đi số đầu mối để quản lý tốt hơn. Xu thể này sẽ là tất yếu, không thể để vài ba lớp cũng là một trường được", ông Hải cho biết.

