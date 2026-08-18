Ngày 18/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) đang phối hợp lực lượng chức năng TP Đồng Nai xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe container trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến một tài xế tử vong.

Xe cotainer BKS 37H-053.XX biến dạng phần đầu. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 17/8, xe container BKS 81H-085.XX kéo theo rơ-moóc lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi đến Km79+900 (đoạn qua xã Xuân Định, TP Đồng Nai), xe container BKS 37H-053.XX kéo theo rơ-moóc bất ngờ tông mạnh vào thùng xe container chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe container BKS 37H-053.XX biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chắn một phần làn ngoài.

Lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng đơn vị vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.