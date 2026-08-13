Ngày 13/8, Quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai, ùn tắc kéo dài khoảng 7km, từ khu vực kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Dòng xe nối dài, ken đặc các làn đường, di chuyển chậm chạp từ sáng đến chiều.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, 14h cùng ngày, lượng phương tiện trên Quốc lộ 51 vẫn rất đông. Hàng dài ô tô, xe tải, xe container nối đuôi nhau trên các làn đường, di chuyển chậm qua khu vực.

Đoạn ùn tắc kéo dài từ nút giao kết nối sân bay Long Thành đến qua khu vực ngã tư Lộc An. Nhiều thời điểm, các phương tiện xếp thành hàng dài, gần như không thể di chuyển.

Tại nút giao Quốc lộ 51, lượng xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đổ xuống tăng cao, trong khi dòng phương tiện trên Quốc lộ 51 vẫn liên tục qua lại, khiến khu vực này rơi vào cảnh “bế tắc”.

Anh Huy, một người buôn bán ven đường, cho biết tình trạng ùn tắc bắt đầu từ khoảng 9h30. Từ đó đến đầu giờ chiều, dòng xe trên quốc lộ liên tục nối dài, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

“Xe đông từ sáng, càng về trưa lượng xe càng nhiều. Có lúc xe xếp sát lề đường, người đi xe máy phải chạy trên nắp cống, rất nguy hiểm”, anh Huy nói.

Nhìn từ trên cao, dòng phương tiện nối dài trên Quốc lộ 51, chủ yếu là xe container và xe tải nặng, ken đặc qua khu vực nút giao với tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

Có những giao lộ đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh nhưng các phương tiện vẫn không thể di chuyển được trên Quốc lộ 51.

Thậm chí, tại một số đoạn trên Quốc lộ 51, dòng xe ùn tắc kéo dài theo cả hai hướng. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhiều thời điểm gần như “đứng hình” trong thời gian dài mới có thể tiếp tục di chuyển.

Anh Ngô Đình Tân, một tài xế, cho biết mất khoảng 2 giờ mới đi qua được đoạn đường ùn tắc, trong khi bình thường quãng đường này chỉ mất khoảng 30 phút.

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 51 kéo dài là việc thi công một số hạng mục khiến mặt đường bị thu hẹp. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026, nhưng đến nay, một số đoạn vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục đang được triển khai, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai, dự án chậm tiến độ do lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 51 lớn, đồng thời phát sinh thêm khối lượng công việc. Sở đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối tháng 8 này.