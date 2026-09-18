Lào Cai:

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tại Km99+650 Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển số 15C-058.72 có dấu hiệu mất lái, khiến container bị nghiêng, đổ và va vào xe đầu kéo biển số 24H-051.29 đi ngược chiều.

Cú va chạm khiến cabin xe đầu kéo biển số 24H-051.29 biến dạng nghiêm trọng. Tài xế Nguyễn Trường Giang (46 tuổi, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) bị mắc kẹt bên trong.

Công an tiếp cận tài xế mắc kẹt bên trong cabin. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an xã Văn Bàn phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai và nhân viên y tế đến hiện trường.

Cabin bị ép chặt, nhiều bộ phận biến dạng khiến việc tiếp cận tài xế gặp khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải triển khai phương án tiếp cận từ nhiều hướng và dùng thiết bị chuyên dụng cắt, phá cabin để đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau gần 2 giờ, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế Giang ra khỏi cabin trong tình trạng gãy chân phải và bàn giao cho nhân viên y tế chuyển đến Trung tâm Y tế Văn Bàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.