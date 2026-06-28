Ngày 28/6, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 8h cùng ngày, trên quốc lộ 18, đoạn qua tổ 65, khu Hà Khẩu, phường Việt Hưng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải.
Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải thùng chở kem mang BKS 14C-379.36 do tài xế Vũ Văn T. (SN 1972, trú phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đã va chạm với xe tải chở đất mang BKS 14H-135.82 (chưa rõ danh tính tài xế). Trên xe tải chở kem còn có chị Vũ Thị L. (SN 1980, trú phường Việt Hưng).
Cú va chạm mạnh khiến xe tải chở đất lật ngang, ép bẹp phần cabin xe tải chở kem. Tài xế Vũ Văn T. bị mắc kẹt bên trong, được người dân phá cửa giải cứu và đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Tài xế xe tải chở đất cũng bị thương.
Hiện lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông, cẩu các phương tiện khỏi hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.