Khoảng 5h sáng 21/12, xe buýt biển số 29E-559.XX lưu thông trên đường Phạm Trọng Tuệ, xã Đại Thanh (Hà Nội), va chạm với xe bồn chở bê tông biển số 29E-424.XX.

Cú va chạm khiến phần đầu xe buýt biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Phan Trọng Tuệ. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 và 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều động phương tiện chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, giải cứu tài xế xe buýt ra khỏi cabin và bàn giao cho lực lượng y tế.

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp Công an xã Đại Thanh bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.