Ngày 27/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Linh Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cai Kinh (tỉnh Lạng Sơn) cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã.

Đầu ô tô 16 chỗ biến dạng sau va chạm. Ảnh: Đ.X

Vào thời điểm trên, ô tô 16 chỗ mang BKS: 29B-113.77 di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã va chạm với xe khách giường nằm (chưa rõ BKS) đi theo chiều ngược lại.

Cú húc mạnh khiến vợ của tài xế ô tô 16 chỗ tử vong, thi thể mắc kẹt trong cabin. Năm người khác trên xe 16 chỗ bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng. Hành khách trên xe khách giường nằm may mắn không ai bị thương.

Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

"Lực lượng chức năng mất cả tiếng đồng hồ để đưa nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe 16 chỗ ra ngoài. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn", ông Điệp cho biết.

