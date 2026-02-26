Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 26/2, vụ tai nạn giữa hai ô tô đã xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) khiến 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân) bất ngờ va chạm với xe chở rác mang biển kiểm soát 29C-249.XX.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế ô tô con bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Ô tô con bị biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: H.M

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, giải quyết vụ tai nạn.